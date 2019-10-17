Индивидуализацию тарифов ОСАГО важно довести до конца

В ОСАГО основной запрос со стороны автовладельцев - справедливые тарифы. Начавшаяся в этом году реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО позволила сделать первые шаги на этом пути: был расширен тарифный коридор, а количество градаций коэффициента возраст-стаж было увеличено с 4 до 58. Мы видим, что между страховщиками выросла конкуренция и средняя цена ОСАГО начала снижаться.

Эксперты в части безопасности дорожного движения уверены, и не раз об этом заявляли публично, что реформа по индивидуализации тарифов не только сделает цену ОСАГО более низкой для аккуратных водителей, но и добавит экономический стимул ездить аккуратнее тем, кто лихачит на дорогах и создает угрозу другим водителям.

После старта реформы по индивидуализации тарифов в ОСАГО наметился позитивный тренд. Средняя премия по ОСАГО из месяца в месяц снижается. Так, за период с января по сентябрь 2019 года она снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,31 процента. При этом снижение отмечается в 77 регионах, в которых живут 95,9 процента автовладельцев. Количество заключенных договоров растет (за 8 месяцев этого года - 1,3 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года). Это означает, что автовладельцы не уклоняются от обязательной "автогражданки".

Начиная с 2019 года выплаты по ОСАГО демонстрируют неуклонный рост. Так, за первые 8 месяцев 2019 года средняя выплата выросла на 3,3 процента, с 65,1 до 67,3 тысячи рублей. При этом количество жалоб потребителей на ОСАГО существенно снижается - по данным ЦБ РФ, за первое полугодие их стало меньше на 42,7 процента. Однако этот положительный тренд в ОСАГО, который сейчас, после начала реформы, стал проявляться, может остановиться.

Мы видим, что тенденция на снижение средней премии и одновременный рост средней выплаты сохраняется уже долгое время. И если снижение средней премии представляется нам естественным и ожидаемым и объясняется возросшей конкуренцией на рынке ОСАГО, то постоянный рост средней выплаты нас настораживает.

Снижение средней премии по ОСАГО объясняется возросшей конкуренцией на рынке, а постоянный рост средней выплаты настораживает

Бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет, и, чтобы в системе не наступил дисбаланс, важно довести до конца начавшуюся реформу по индивидуализации тарифов, тщательно сбалансировав отмену одних коэффициентов добавлением новых, характеризующих стиль вождения, степень потенциальной опасности автовладельца для других участников дорожного движения (в том числе, наличие грубых нарушений) и других.

Сейчас мы видим, что дискуссия по этому поводу стала широкой. И регулятора, и страховщиков, и общественность, и депутатов волнует, удастся ли провести изменения достаточно взвешенно, чтобы не дестабилизировать систему. Сейчас Банк России запросил и получил у РСА данные за последние 3 года для того, чтобы провести взвешенную оценку тарифов и влияния на него коэффициентов - в первую очередь мощности двигателя и территории, которые планируется отменить. НААЦ тоже провело такие исследования, и они показали, что средний коэффициент территории равен 1,28, а средний коэффициент мощности двигателя -1,25. В связи с отменой этих коэффициентов в законопроекте предусмотрена возможность установления страховщиком значений базовых ставок тарифов в размерах, меньших чем минимальное значение базовой ставки и больших чем максимальное значение базовой ставки, установленных Банком России, соответственно. Установление максимального отклонения в 40 и 30 процентов по сути с трудом позволяет компенсировать отмену коэффициентов территории и мощности двигателя. А увеличение страховой суммы по жизни и здоровью в четыре раза - с 500 тысяч до 2 миллионов рублей - требует повышения тарифа на 15 процентов и фактически сводит индивидуализацию тарифов на нет.

Сейчас РСА разрабатывает в своей IT-системе "витрину" для Банка России, чтобы регулятор имел оперативный доступ к актуальным статистическим данным по ОСАГО и мог оперативно отслеживать динамику различных показателей.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года РСА добавит в IT-систему функционал, позволяющий бороться с распространенными мошенническими практиками по ОСАГО. Например, уйдет в прошлое проблема "фиктивных мотоциклов": при оформлении электронного полиса ОСАГО на автомобиль мошенниками в качестве марки транспортного средства указывались мотоциклы или мопеды, базовый тариф по которым ниже. А местом регистрации транспортного средства указывался регион с низким территориальным коэффициентом. Это позволяло сделать полис в несколько раз дешевле. Как правило, его оформлением занимается "помощник", который разницу между действительной стоимостью полиса, полученной им от автовладельца, и оплаченной им по полученному при помощи таких манипуляций низкому тарифу кладет себе в карман. С таким полисом можно пройти проверку ГИБДД, но получить возмещение по нему невозможно.

Другая сторона мошенничества связана с тем, что недобросовестные посредники взыскивали выплаты через суды, минуя общение со страховщиком. В результате большая часть взысканных со страховщиков денег оседала в карманах таких посредников, а не самих автовладельцев. Мы видим, что в значительной мере эта проблема решается при помощи института финансового омбудсмена, хотя и сами представители службы говорят о том, что видят проблемы в работе с недобросовестными посредниками. По закону для посредника обращение к омбудсмену платное и стоит 15 тысяч рублей. Предполагалось, что эта мера отсечет значительную часть недобросовестных посредников, получающих накрутки со страховщиков и работающих в ущерб своим клиентам. Однако сейчас такие посредники маскируются под обычных граждан, отправляя иногда сотни обращений по разным случаям от лица одного гражданина. Мы уверены, что эту проблему со временем также удастся разрешить.

В целом мы видим, что на рынке ОСАГО происходят позитивные тренды. С начала 2019 года, когда Центральный банк и минфин начали реформу по индивидуализации тарифов по обязательной "автогражданке", мы фиксируем неуклонное снижение средней премии. Одновременно жалобы на доступность обязательной "автогражданки" сошли на нет, потому что эффективно работают системы гарантирования покупки полиса. Старт реформы дал страховщикам надежду, что проблемы рынка - засилье "автоюристов" в ряде регионов, несбалансированность тарифов - будут в обозримом будущем решены. Это усилило конкуренцию между страховыми компаниями и привело к снижению средней премии, которое, безусловно, уже почувствовали многие автовладельцы страны. Важно не упустить этот тренд, чтобы позитивные изменения в системе ОСАГО не остановились, а усилились.