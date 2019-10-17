Иракские военные задержали бежавших из Сирии боевиков ДАИШ

Министр обороны Ирака сообщил о задержании нескольких боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), которые бежали из Сирии.

Как информирует агентство INA, иракские военные продолжат преследовать незаконно проникших на территорию страны. Для предотвращения подобных инцидентов охрану границы усилили.

Боевики ДАИШ сбежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию. При этом Анкара обвиняет курдов в намеренном освобождении боевиков.

Ранее в этой связи президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб и пресечь попадание боевиков с территории Сирии в другие страны. По данным главного разведуправления генштаба России, на севере Сирии находятся сотни боевиков, которые представляют реальную угрозу.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ДАИШ, чтобы "убедиться, что они не сбегут". А оставшихся в тюрьмах террористов он призвал вывезти в Европу, чтобы им не удалось сбежать на фоне вооруженного конфликта в стране.