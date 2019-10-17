Законопроект Калининградской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 113 311 732,7 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 43 975 389 тыс. рублей согласно приложению № 1;

безвозмездных поступлений в сумме 69 336 343,7 тыс. рублей согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 116 510 210,93 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 198 478,23 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного долга Калининградской области на 1 января 2021 года в сумме 23 489 421 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 301 427 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 113 753 870,3тыс. рублей, на 2022 год в сумме 109 540 327,7 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов на 2021 год в сумме 46 861 291 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 49 526 211 тыс. рублей согласно приложению № 3;

безвозмездных поступлений в 2021 году в сумме 66 892 579,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 60 014 116,7 тыс. рублей согласно приложению № 4;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 114 365 508,92 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 227 949,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 109 869 661,65 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 555 820,55 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 611 638,62 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 329 333,95 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного долга Калининградской области на 1 января 2022 года в сумме 23 838 200,00 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 210 882,00 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 24 046 978,00 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 120 336,00 тыс. рублей.

Статья 2. Налоговые отчисления в доходы местных бюджетов по дополнительным, дифференцированным нормативам

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению № 6.

Статья 3. Нормативы распределения доходов по отмененным региональным налогам, сборам, иным обязательным платежам и по невыясненным поступлениям

1. Установить, что в 2020 году в областной бюджет перечисляются региональные налоги, сборы и иные платежи в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативу 100 процентов.

2. Установить нормативы распределения доходов в части иных обязательных платежей и невыясненных поступлений между областным бюджетом, бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда и местными бюджетами на 2020 год согласно приложению № 7.

Статья 4. Главные администраторы доходов, безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 8.

2. Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно приложению № 9.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 10.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению № 11 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению № 13 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 6 066 036,14 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 238 107,61 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 600 011,51 тыс. рублей.

4. Утвердить бюджетные ассигнования дорожного фонда Калининградской области на 2020 год в объеме 11 186 236,2 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 11 754 047,4 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 9 641 747,5 тыс. рублей.

Статья 6. Условия и особенности предоставления средств из областного бюджета

1. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется Министерством финансов Калининградской области:

1) при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающих расходные обязательства Калининградской области и (или) регламентирующих порядок их исполнения - после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области;

2) по перечню отдельных расходов и в объеме, установленным бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области, - после принятия решения бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области.

2. Лимиты бюджетных обязательств подлежат приведению в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными настоящим Законом, в срок до 20 октября 2020 года.

3. Установить, что Министерство финансов Калининградской области утверждает перечень расходных обязательств Калининградской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2020 году из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению № 15.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами Калининградской области, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 8. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2020 году из областного бюджета субсидии предоставляются следующим некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция" на обеспечение деятельности и реализацию мероприятий в сфере культуры в рамках государственной программы Калининградской области "Развитие культуры";

2) автономной некоммерческой организации "Центр подготовки молодых футболистов "ФК "Балтика" на содержание государственных объектов спортивной инфраструктуры Калининградской области и на развитие молодежного футбола;

3) фонду "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на обеспечение деятельности по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области и на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) фонду "Жилищное и социальное строительство Калининградской области" на выполнение обязательств перед молодыми семьями-участниками целевой областной государственной Программы "Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 гг.)", на исполнение обязательств перед кредитной организацией по кредитному договору в целях недопущения возникновения гарантийного случая по государственной гарантии Калининградской области;

5) унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Калининградской области" на финансовое обеспечение текущей деятельности, направленной на урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства;

6) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства;

7) фонду "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)" на обеспечение деятельности, реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, на формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и на реализацию научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на реализацию мероприятий региональных проектов по повышению производительности труда на предприятиях Калининградской области;

8) фонду "Гарантийный фонд Калининградской области" на формирование системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Калининградской области" на компенсацию расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи;

10) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, по результатам отбора, осуществляемого (осуществленного) в порядке, установленном Правительством Калининградской области, в объеме, определяемом (определенном) в соответствии с указанным порядком.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 9. Особенности регулирования бюджетных обязательств

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на счетах по учету средств областного бюджета, и (или) на основании приказа министра финансов Калининградской области:

1) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтверждении потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

2) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области о распределении субсидий, принятыми в отчетном году, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях.

2. Установить, что размер месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, размер окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Калининградской области, размер должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области, индексируются на 4 процента с 1 января 2020 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области.

Статья 10. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета согласно приложению № 16.

Статья 11. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, согласно приложению № 17.

Статья 12. Дотации местным бюджетам

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских округов в размере 0,697 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов .

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2020 год в сумме 1 669 974 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 610 827 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 972 603 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в первом абзаце настоящего пункта дотаций согласно приложению № 18.

3. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотации местным бюджетам на 2020 год в сумме 124 616 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 125 650 , на 2022 год в сумме 126 000 тыс. рублей.

Статья 13. Субсидии местным бюджетам

1. Установить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения согласно приложению № 19.

2. Утвердить объем субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год в сумме 7 278 794,11 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 158 698,56 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 610 095,55 тыс. рублей.

Установить, что объем субсидий, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть изменен по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "О бюджетном процессе" и (или) статьей 21 настоящего Закона.

Утвердить распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, и субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) согласно приложению № 20.

Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлениями Правительства Калининградской области.

Статья 14. Субвенции местным бюджетам

Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2020 год в сумме 10 343 684,39 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 486 853,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 965 131,78 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 21.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение

Установить, что Правительство Калининградской области вправе предоставлять и распределять иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, муниципальным образованиям Калининградской области на финансовое обеспечение их расходных обязательств в случае предоставления областному бюджету:

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

грантов международных и иностранных организаций.

Статья 16. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области

Установить, что платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, подлежат ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов

1 Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2020 году в сумме до 240 000 тыс. рублей, в 2021 году в сумме до 200 000 тыс. рублей и в 2022 году в сумме до 200 000 тыс. рублей для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов на срок до трех лет и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита, увеличенной на один процентный пункт.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при условии:

1) отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности перед областным бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам и обязательствам, возникшим в соответствии с предоставленными муниципальными гарантиями;

2) соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета.

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 18. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год согласно приложению № 22 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 23.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Калининградской области. Государственный долг Калининградской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2020 год согласно приложению № 24 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 25.

2. Установить предельный объем государственного долга Калининградской области на 2020 год в сумме 43 975 300,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 46 861 200 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 49 526 200 тыс. рублей.

Статья 20. Государственные гарантии Калининградской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской области на 2020 год согласно приложению № 26 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 27.

2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Калининградской области в 2020 году в сумме 274 132 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме 540 628 тыс. рублей, за пределами планового периода в сумме 2 192 571 тыс. рублей.

Статья 21. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в объеме 420 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Калининградской области "О бюджетном процессе", что в ходе исполнения областного бюджета министр финансов Калининградской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 годов без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) изменение кодов бюджетной классификации при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов областного бюджета без изменения целевого направления средств;

2) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининградской области, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в соответствии с порядком расходования средств дорожного фонда, установленным постановлением Правительства Калининградской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета в рамках соответствующей государственной программы Калининградской области на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов классификации расходов бюджетов по решению бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов, а также для реализации федеральных проектов в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, государственных пошлин в соответствии с законодательством, возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Калининградской областной Думе на осуществление денежных выплат к Почетной грамоте Калининградской областной Думы, в соответствии с постановлениями Калининградской областной Думы в зависимости от категории получателей между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере использования информационно-коммуникационных систем, между главными распорядителями средств областного бюджета и государственными программами Калининградской области;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления средств субсидий государственным учреждениям на приобретение товаров, работ в сфере информационных технологий, в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области;

9) перераспределение в соответствии с федеральными законами, законами Калининградской области, решениями Губернатора Калининградской области, Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах государственной власти, государственных органах Калининградской области;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в случае, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, превышает размеры установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в целях выплаты гражданам компенсации за счет средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление компенсации;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Доступное и комфортное жилье" на предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения и субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственной гарантии Калининградской области, на предоставление субсидии некоммерческой организации на исполнение обязательств перед кредитной организацией по кредитному договору в целях недопущения возникновения гарантийного случая по государственной гарантии;

13) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Доступное и комфортное жилье" на предоставление субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и субсидии некоммерческой организации на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

15) исполнение требований главных распорядителей средств федерального бюджета и (или) органов государственного финансового контроля Российской Федерации о возврате (перечислении) средств из областного бюджета в федеральный бюджет в связи с совершением бюджетного нарушения;

16) предъявление требований бенефициара по исполнению государственной гарантии.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пунктами 1, 2 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема расходов, утвержденного настоящим Законом.

4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Калининградской области, а также для которых правилами их предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено требование о соблюдении иного порядка перечисления средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субъектом Российской Федерации местным бюджетам.

Полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 2020 году осуществляет Управление Федерального казначейства по Калининградской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области.

Статья 22. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов

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