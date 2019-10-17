Косачев: Точка в эпопее с выходом Британии из ЕС еще не поставлена

Соглашение еще должны утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, но как раз там вряд ли будут трудности. А вот ключевая проблема остается прежней: соглашение должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября. Как известно, Терезе Мэй трижды не удалось провести через палату свой проект соглашения, и никто не гарантирует, что успеха добьется ее преемник.

Лейбористская оппозиция уже высказалась с осуждением содержания нового соглашения, и собирается в субботу голосовать за второй референдум. Все прочие оппозиционные партии (Шотландская национальная, Либерально-демократическая, Зеленые, Партия Уэльса и Независимая группа за перемены) - с самого начала были за второй плебесцит. Но даже союзники консерваторов, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП), заявили, что пока не готовы поддержать сделку.

Несмотря на то, что Лондону и Брюсселю удалось согласовать новый вариант решения проблемы ирландской границы (а именно в ней загвоздка), гарантий никто дать не может. Поэтому все ждут контрольного срока - субботы. Подождем и мы.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.