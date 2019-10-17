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17.10.2019 18:19
Рубрика: Власть

Косачев: Точка в эпопее с выходом Британии из ЕС еще не поставлена

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщили в Твиттере - как это теперь принято у политиков - о согласовании новой сделки по брекситу. Несмотря на бравурный тон обоих подписантов, говорить, что тем самым поставлена окончательная точка в непростой эпопее с выходом Британии из ЕС, пока рановато.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Соглашение еще должны утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, но как раз там вряд ли будут трудности. А вот ключевая проблема остается прежней: соглашение должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября. Как известно, Терезе Мэй трижды не удалось провести через палату свой проект соглашения, и никто не гарантирует, что успеха добьется ее преемник.

Фото: iStock
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Лейбористская оппозиция уже высказалась с осуждением содержания нового соглашения, и собирается в субботу голосовать за второй референдум. Все прочие оппозиционные партии (Шотландская национальная, Либерально-демократическая, Зеленые, Партия Уэльса и Независимая группа за перемены) - с самого начала были за второй плебесцит. Но даже союзники консерваторов, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП), заявили, что пока не готовы поддержать сделку.

Несмотря на то, что Лондону и Брюсселю удалось согласовать новый вариант решения проблемы ирландской границы (а именно в ней загвоздка), гарантий никто дать не может. Поэтому все ждут контрольного срока - субботы. Подождем и мы.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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