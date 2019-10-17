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17.10.2019 14:05
Рубрика: Легковые авто

Легендарный внедорожник Mitsubishi покинет Россию

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero до конца этого года покинет наш рынок. Эту информацию "Российской газете" подтвердили в пресс-службе марки.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi .
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Дело в том, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года. Продлевать его не будут, а вместе с тем прекратятся и поставки внедорожника в Россию.

О дальнейшей судьбе модели компания обещает объявить до конца октября. Пока какой-либо конкретной информации в российском представительстве нет.

Производитель ещё летом объявил о том, что прекращает производство модели для родного рынка в Японии. Однако, в связи с хорошим спросом, продажи в других странах, в том числе и в России, продолжаются до сих пор.

Известно, что в 2019 году дилеры бренда реализовали в нашей стране 28 840 автомобилей Mitsubishi - это на 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали меньше 1000 покупателей.

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#Mitsubishi