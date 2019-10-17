Макгрегор договорился о бое в декабре

Макгрегор и Эдгар объявили о своей договоренности в Twitter. На странице UFC в этой социальной сети было опубликовано поздравление Эдгару, который отмечает день рождения. Макгрегор присоединился к поздравлению, добавив фразу "увидимся в декабре".

Эдгар тут же ответил ирландцу. "Спасибо. Я уже дал согласие на бой. Теперь жду ответа от тебя и Даны Уайта", - написал Эдгар. Ирландец не стал долго ждать с ответом. "Поехали! Уайт, сделай нам бой и отдай мой гонорар на благотворительность", - написал он.

Очевидно, что если бой состоится, а пока Дана Уайт не дал своего комментария, то он пройдет 14 декабря в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 245. Самое интересное, что на этом турнире уже запланированы три поединка, в которых на кону будут стоять чемпионские титулы. И встреча Макгрегора и Эдгара явно не будет главным событием вечера.