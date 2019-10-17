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17.10.2019 11:24
Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Octavia: опубликовано официальное изображение

Текст: Владимир Пшенин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

После череды шпионских снимков в камуфляже последовала официальная информация о новой Skoda Octavia

Как это обычно бывает, первый взгляд на облик нам даёт скетч-тизер. Конечно, на нём автомобиль выглядит немного приукрашенным по сравнению с будущей серийной моделью за счёт огромных колёс и отсутствия дверных ручек. Однако представление о том, как машина будет выглядеть, получить можно.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Дебют Octavia состоится до конца года - 11 ноября. Изменения в дизайне носят скорее эволюционный характер, лифтбек останется узнаваемым. Производитель отказался от неоднозначно встреченной раздельной передней оптики, снова сделав её единой, правда, на сей раз расширяющейся к бортам машины, согласно тренду, заданному моделью Scala.

Фары, скорее всего, будут доступны даже в матричном светодиодном варианте. Сзади, тоже по новой традиции, название марки станет красоваться посередине. Cалон обещает преобразиться на манер Scala, ещё больше обрастая дисплеями, один из которых сместит центральные вентиляционные отверстия вниз.

Что касается моторной гаммы, то ожидаются 2-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели 1.6 TDI и 2.0 TDI. Последний будет выдавать 190 л.с. и 320 Нм.

Наконец, с большой долей вероятности у бестселлера марки появится версия типа мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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#Skoda