Пенсионные фонды госкорпораций войдут в систему гарантирования накоплений

Раньше акционерами НПФ могли быть либо физлица, либо юрлица, созданные в форме хозяйственного общества. Госкорпорации к ним не относятся из-за специального характера их деятельности. Однако свои НПФ уже есть у "Ростеха" и "Росатома", они обслуживают ряд крупных предприятий.
Принятый закон приводит в соответствие действующее законодательство, пояснил "Российской газете" руководитель Комитета СРО Ассоциация НПФ по развитию корпоративных программ, генеральный директор НПФ "Ростех" Дмитрий Геркусов. Рынок негосударственного пенсионного обеспечения получит дополнительную защиту как для граждан, так и для всей системы в целом.
Допуск госкорпораций к участию в капитале НПФ приведет к возникновению значительного числа ведомственных пенсионных фондов, полагает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Обслуживать такие фонды будут сотрудников материнской корпорации, но не исключено, что какие-то ведомственные НПФы будут привлекать клиентов и "со стороны".
"Доверие к подобным фондам со стороны тех, кто делает туда взносы, вероятно, будет выше, чем к фондам, работающим "со всеми", - указал Коренев. - Однако оценить заранее, насколько эффективно эти фонды будут управлять деньгами будущих пенсионеров, пока непросто, так как многие действующие сейчас НПФ существуют уже много лет и давно работают на рынке, имея и колоссальный опыт, и сотрудников с соответствующими профессиональными компетенциями".
А вот как покажут себя "новички", где и как они будут набирать кадры, пока неясно - это вопрос времени.
Как отмечал один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, речь не идет о национализации в этой области. Допуск госкорпораций на рынок негосударственного пенсионного обеспечения "будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования", отмечали авторы закона.
По словам Геркусова, изменения, которые внес новый закон, очень своевременны в преддверии разработки Минфином России и Банком России новой программы по гарантированному пенсионному продукту, а также с появлением ряда инициатив по распространению системы гарантирования не только на обязательное пенсионное страхование, но и на негосударственное пенсионное обеспечение.