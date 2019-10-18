Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 342-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Внести в пункт 5 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219) изменение, дополнив его словами "или государственной корпорации".

Президент Российской Федерации В. Путин