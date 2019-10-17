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17.10.2019 15:00
Рубрика: Российский автопром

Первый автомобиль Largus Karelia построят к декабрю 2019 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.larguskarelia.ru Фото: www.larguskarelia.ru
Фото: www.larguskarelia.ru

Автомобиль Lada Largus Karelia будет построен к декабрю 2019 года, об этом в Тольятти рассказал инициатор и руководитель проекта Петр Груздев.

В рамках Largus Karelia создается глубоко доработанный вариант Largus, предназначенный для продолжительного автомобильного туризма. Этот проект - частная инициатива, АвтоВАЗ к нему отношения не имеет.

Фото: wroom.ru
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Петр Груздев - профессиональный автопутешественник, прежде он эксплуатировал в основном ГАЗы "Соболь". Идею Largus Karelia поддерживают несколько тольяттинских фирм - производителей автокомпонентов, в их числе такие известные, как "Автопродукт" (детали подвески), АТС (газобаллонное оборудование), "Апал" (пластиковые изделия) и "Асоми" (амортизаторы).

Груздев своим примером решил доказать, что из Lada Largus можно сделать идеальный автомобиль для длинных многодневных пробегов на тысячи километров. У производителей компонентов другая мотивация: они хотят проверить надежность и выносливость тюнинговых деталей и узлов собственного производства в условиях реальной, тяжелой эксплуатации.

Largus Karelia создается на базе серийного внедорожного Largus Cross, но будет от него серьезно отличаться. В автомобиль планируют установить 1,8-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21179 (122 л.с.) в связке с коробкой передач ВАЗ-2180. Напомним, что сам АвтоВАЗ устанавливает на Largus исключительно 1,6-литровые двигатели (87 или 106 л.с.), а 1,8-литровый мотор доступен только на Vesta и Xray.

Фото: www.larguskarelia.ru

Еще одним важным отличием станет высокая пластиковая крыша с дополнительными окошками. Largus с пластиковыми крышами выпускаются серийно с 2018 года, их делает дочерняя фирма АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". Однако такой колпак с Largus Cross еще не совмещали.

Фото: Компания Dop-Shop
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Машина также получит пневмоэлементы подвески (повышают дорожный просвет до 220 мм), дисковые тормозные механизмы задних колес (впервые в истории Largus), модернизированную коробку передач ВАЗ-2180 (с передаточным числом главной пары, повышенным с 3,7 до 4,1), необслуживаемый винтовой самоблокирующийся дифференциал, генератор повышенной мощности, специальный радионавигационный комплекс и многое другое.

Автомобиль Груздева сейчас находится в процессе постройки в Тольятти. Сразу после ее завершения путешественник отправится на ней в пробег по России, который должен завершиться в 2020 году на Чукотке.

В конечном итоге Груздев и партнеры планируют коммерциализировать идею Largus Karelia. Доработки предложат на вторичном рынке "пакетами", любители автотуризма смогут купить минимальный, средний и максимальный уровень тюнинга Largus. Что важно: все доработки сертифицируют. Кроме того, будут исключены ситуации, когда в одном пакете сойдутся взаимоисключающие или небезопасные сочетания доработок.

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#Lada