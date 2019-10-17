Первый электрокроссовер Skoda засветился на тестах

Компания Skoda приступила к тестированию прототипа своего первого электрокара на общефольксвагеновской платформе MEB.

Фотографы портала motor1.com подловили "мул" будущей серийной модели на тестовой трассе в Нюрбургринге. Эксперты издания убеждены, что чешский автомобиль на электротяге базируется на "тележке", уже реализованной в компактном электрическом хэтчбеке Volkswagen ID.3. Между тем на "мул" одеты кузовные панели Volkswagen Tiguan текущей генерации.

Весьма вероятно, что серийная электрическая новинка Skoda получит внешность в стиле концепта Skoda Vision iV, представленного в этом году на автосалоне в Женеве. Напомним, что этот автомобиль имел купеобразную крышу, большой клиренс, короткие свесы, зауженные матричные фары, объединенные светодиодной полосой, и фирменную решетку радиатора с рядом горизонтальных планок.

Название для компактного электрического SUV Skoda пока не утверждено. Однако, вероятнее всего, такой автомобиль нарекут Eniaq или Enyaq. Вне зависимости от окончательного варианта названия новый электрокар получит много общего в технической начинке с грядущей моделью Volkswagen ID.4.

В ходе франкфуртского мотор-шоу немецкий бренд показал закамуфлированный вариант этой модели. По предварительным данным, электрический SUV от Volkswagen получит в базе один электрический агрегат, однако более дорогие исполнения оснастят двумя электродвигателями, разнесенными по осям.

Прототипу, показанному во Франкфурте, выделили два силовых агрегата, развивающих совместно 305 л.с. Заявленное время разгона до "сотни" составляет 6 с, максимальная скорость - 80 км/ч. Серийную версию Volkswagen ID.4 планируется вывести на европейский рынок в 2021 году.

Чешская же марка собирается к 2025 году расширить свой модельный ряд сразу пятью электромобилями, включая серийное исполнение Skoda Vision iV и уже представленную производственную версию "малыша" Citigo.

Последняя новинка была продемонстрирована на осеннем автосалоне во Франкфурте. Субкомпактный Citigo iV , напомним, оснащен электромотором мощностью 83 л.с., может ускоряться до "сотни" за 12,5 с при "максималке" 130 км/ч. Батарея на 36,8 кВт/ч обеспечивает запас хода 265 км.