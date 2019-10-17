Песков назвал тему будущих переговоров Путина с Эрдоганом в Сочи

На следующей неделе президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи. Речь пойдет о ситуации на северо-востоке Сирии, уточнили в пресс-службе Кремля.

Во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил об обеспокоенности возможными гуманитарными последствиями операции, которую Турция проводит в Сирии (под названием "Источник мира"). В ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений, - подчеркнул представитель Кремля. - Но тем не менее, ситуация, безусловно, на северо-востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией, и это будет, конечно, очень важной темой на повестке дня переговоров".

Также речь пойдет о двусторонних отношениях.