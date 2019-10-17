Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану

Необычную стилистику письма американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, - сказал Песков журналистам. - Весьма необычное письмо".

Глава Белого дома написал, в частности, следующее: "Давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду". Еще он призвал Реджепа Тайипа Эрдогана "не подводить весь мир", "не быть крутым парнем" и "не валять дурака".