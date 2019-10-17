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Рубрика: Власть

Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану

Текст: Кира Латухина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Необычную стилистику письма американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, - сказал Песков журналистам. - Весьма необычное письмо".

Глава Белого дома написал, в частности, следующее: "Давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду". Еще он призвал Реджепа Тайипа Эрдогана "не подводить весь мир", "не быть крутым парнем" и "не валять дурака".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Дональд Трамп
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