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Рубрика: В мире

В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана "не подводить мир"

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями. Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на документ, подлинность которого подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Фото: Mike Blake/ AP
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В этом письме Трамп предлагает выработать хорошую сделку, отмечая, что Турция не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и Трамп не хочет быть ответственным за разрушение турецкой экономики, но вынужден это делать. "Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном", - пишет американский лидер. Он призвал Эрдогана не быть "упертым парнем и не валять дурака", - цитирует РИА Новости.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности вдоль своей границы на территории САР, зачищенную от террористов группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.

Фото: EPA
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В понедельник Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции. На основании этого документа минфин и госдеп США теперь смогут вводить санкции в отношении частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции, которые, по мнению Вашингтона, участвуют в действиях, ведущих к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.

Трамп также анонсировал увеличение тарифов на сталь до 50 процентов и заявил о прекращении переговоров, которые проводило министерство торговли США по поводу торговой сделки с Турцией на сумму 100 миллиардов долларов. "Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", - подчеркнул глава Белого дома.

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