Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции. Такое решение связано с военной операцией, которую Анкара проводит в Сирии, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

На основании данного указа минфин и госдеп США теперь смогут вводить санкции в отношении частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции, которые, по мнению Вашингтона, участвуют в действиях, ведущих к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии. В заявлении Помпео подчеркивается, чтобы избежать санкций, Турция должна прекратить "одностороннее наступление" и вернуться к диалогу с Соединенными Штатами.

Сразу же после подписания этого указа минфин США внес в санкционный список минобороны и минэнерго Турции, глав этих ведомств - министра обороны Хулуси Акара и министра энергетики Фатиха Донмеза, а также зампреда правящей Партии справедливости и развития Сулеймана Сойлу. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами, пишет ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.