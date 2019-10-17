Полиция будет предостерегать от преступления

"РГ" публикует поправки в Закон "О полиции", предоставляющие полицейским право объявлять физическому лицу "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

В какой форме это делать, устно или письменно и в каких выражениях - предоставлено на выбор сотрудника полиции.

Законопроект был разработан и внесен группой депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законодатели уверены, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений". Если нарушитель повторит свои действия, то будет наказан по статьям Уголовного или административного кодекса.

Еще на стадии общественного антикоррупционного обсуждения нового законопроекта один из его разработчиков депутат Государственной думы Александр Хинштейн объяснил, что речь идет о профилактике прежде всего бытовой преступности. Которая - самая массовая.

Ни один профессиональный киллер не имеет на своем счету столько жертв, сколько гибнут в бытовых ссорах и пьяных, спонтанно возникших драках. Не случайно в полиции именно кухонный нож называют оружием массового поражения. Поэтому законодатели и не скрывают, что этот закон не для перевоспитания профессиональных преступников, а для случайно оступившихся людей, которых еще можно удержать на краю пропасти.

Например, пьяный муж бьет жену и детей. Жена или соседи вызывают полицию. Полицейские делают замечание, как положено по инструкции и закону, затем уезжают. А завтра все начинается снова.

Если выяснится, что правонарушение человек совершает далеко не в первый раз, парень сядет всерьез

Теперь же, если это замечание официально зафиксируют, то нарушитель порядка, которому сделали это замечание, при повторном таком же нарушении может стать фигурантом уголовного или административного дела и даже сесть в тюрьму на срок от года до трех. За то, что проигнорировал предостережение полиции.

Бывает и по-другому. Какой-то хулиган или попрошайка пристает к прохожим, те от него отмахиваются, а затем не находят кошелек, телефон или с удивлением смотрят на изрезанную сумку. Да, оперативники могут кого-то поймать за руку. И неважно, что это будет серийный карманный воришка. Но ведь пойман он впервые. Что ему предъявить? Он всегда может сказать, что все сделал случайно, оступился. Но если выяснится, что его правонарушение далеко не первое, - парень сядет всерьез и надолго.

Опять же, этот закон также даст возможность бороться с незаконными торговцами и попрошайками. Если после полицейского предупреждения они продолжат заниматься своим промыслом, то это будет им грозить реальным уголовным наказанием.

Эксперты МВД считают, что новый закон поможет снизить не только бытовую и прочую "мелкую" преступность, но и этническую, и подростковую. Смысл ведь именно в психологическом воздействии на еще не "закореневшего" нарушителя, тем более - преступника. Сам факт беседы с полицейским, допустим, участковым уполномоченным, уже ярко свидетельствует, что ты в зоне внимания полиции.

Про твои проделки правоохранители знают, но пока терпят и прощают в надежде на твое благоразумие.

Но если что случится в районе нехорошее, ты войдешь и в число подозреваемых. Так что не взыщи.

Главным для судьи будет то, что с этим нарушителем уже беседовали и его предупреждали

Опыт показывает, что такая работа с "кадрами" оказывается весьма продуктивной. Почти 90 процентов "сорвиголов" прекращают куролесить и предпочитают более спокойный образ жизни.

Ведь далеко не каждый гастарбайтер рискнет безобразничать, зная, что его не просто выгонят из страны, где у него последний шанс что-то заработать для своей семьи, но и надолго посадят. А излишне лихому подростку будут все объяснять родители. Ведь полицейский станет предупреждать о возможной ответственности не только самого недоросля, но и его семью или опекунов. Которые, кстати, тоже будут нести административную ответственность за плохое воспитание своих чад.