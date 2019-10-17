Президент Турции оскорбил главу МИД Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса. Турецкий лидер высмеял планы Берлина по оружейному экспорту, а также назвал Мааса, который и делал заявление об ограничении поставок вооружения, непрофессионалом и человеком, у которого нет чувства меры.

"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил", - цитирует Bild президента Турции. Эрдоган подчеркнул, что от этого шага проиграет не Турция, а Маас и Германия.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что правительство Германии приостановило поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Между тем в 2018 году ФРГ экспортировала в Турцию оружия на 242,8 миллиона евро.