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Продажи "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro начались в России. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
17.10.2019,  
12:18
Смартфон Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi Смартфон Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi
Смартфон Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi

В российских магазинах стартовали продажи бюджетного смартфона от Xiaomi - Redmi Note 8 Pro, который был анонсирован ранее в этом месяце. Об этом компания сообщила в своем блоге.

6,53-дюймовый дисплей смартфона поддерживает разрешение FullHD+ и имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры. Процессор Helio G90T с жидкостным охлаждением, работающий в паре с 6 гигабайтами оперативной памяти, поддерживает запуск "тяжелых" игр.

Смартфон оснащен четырехмодульной камерой - для съемки с зумом, широким углом, в стандартном и портретном режимах. Разрешение основного модуля - 64 мегапикселя.

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Фанаты бесконтактных платежей оценят наличие модуля NFC, который раньше устанавливался только в смартфоны серии Mi. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка, для которой используется порт USB-C.

Стоимость модели с 6/64 Гб памяти в России составит 17990 рублей, старшая версия с 6/128 Гб обойдется в 19990 рублей.

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