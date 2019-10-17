В Тамбове накажут кондуктора, вынудившего девочку попрошайничать

Сотрудница транспортной компании ответит за то, что заставила юную пассажирку просить у попутчиков денег на проезд. В Тамбове экстренно устроили встречу кондуктора и матери пострадавшей девочки после того, как инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, региональное управление СК начало процессуальную проверку по сообщениям СМИ о том, что в одном из автобусов несовершеннолетнюю жительницу Тамбова заставили попрошайничать. Позже к ситуации подключилась и прокуратура.

Журналисты узнали об инциденте из жалобной книги на сайте муниципального учреждения "Пассажирские перевозки". Мама девочки написала туда вечером 15 октября:

- 15.10.19 моя дочь ехала из художественной школы по маршруту 18с (госномер она не запомнила). На ост. Чичканова в 19 часов 17 минут она попыталась оплатить проезд картой. Кондуктор сказала, что карта в стоп-листе. Она начала унижать ребенка, обвинять, что та знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10 рублей. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Так и сказала: "Я из-за тебя лишаться работы не собираюсь, иди по салону". Ребенок плакал и просил у людей эти рубли!

За проезд нужно было отдать 22 рубля. По словам женщины, ее дочь не получала никаких уведомлений о том, что карта занесена в стоп-лист.

Как сообщили в администрации Тамбова, 17 октября в МБУ "Пассажирские перевозки" состоялось экстренное совещание с участием мамы девочки и представителя фирмы перевозчика "Транзит 68/18".

- Случай возмутительный, будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, если на этом будет настаивать пострадавшая сторона. Работа кондуктора будет взята на контроль, - отметил директор МБУ Валерий Громов. - С кондукторским составом проведем соответствующие инструктажи.

Кондуктор принесла извинения девочке и ее маме, сказав, что искренне сожалеет о происшедшем.

- Мы часто пользуемся услугами общественного транспорта, и обычно кондукторы вежливы, - подчеркнула мама Елена Владимировна. - Мы нисколько не за увольнение кондуктора, просто хотим, чтобы она сделала правильные выводы и в дальнейшем общалась с пассажирами, соблюдая этические нормы. Хочу отметить хорошую обратную связь - мне сразу же позвонили, все выяснили, к руководству муниципального учреждения у меня претензий нет.

Технические сбои в работе терминалов на общественном транспорте Тамбова не единичны. В салонах автобусов есть памятки, из которых можно узнать, как узнать баланс транспортной карты и что делать, если она попала в стоп-лист.

По всем проблемным ситуациям с оплатой проезда тамбовчанам следует звонить на горячую линию ООО "Оператор транспортных систем": 8-800-301-04-44.