Анна Кузнецова: Алкоголь в крови сбитого в Кировской области мальчика вызывает вопросы

- Мы с этой ситуацией познакомились, - сказала Анна Кузнецова. - Безусловно, пока вызывает вопросы наличие алкоголя в крови 6-летнего ребенка, тем более после такого громкого случая, о котором мы не так давно слышали. Необходимо проверить все обстоятельства, которые есть, - цитирует слова Анны Кузнецовой РИА Новости.

Напомнив, что глава СК лично взял на контроль это дело и поручил провести экспертизу, она рассказала о запросах результатов проверки прокуратуры и информации по ходу расследования.

- После того, как ее получим, как минимум понятен будет дальнейший шаг, - уточнила омбудсмен. - Насколько известно, сбил ребенка сотрудник полиции. Были отсмотрены камеры видеонаблюдения. Сейчас дождемся официальных ответов надзорных ведомств, тогда будем делать выводы.