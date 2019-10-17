В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы

В департаменте образования мэрии Новосибирска озвучили информацию о семье десятиклассницы, тело которой было обнаружено утром в здании школы №112 Советского района.

Как отметил начальник ведомства Рамиль Ахметгареев, школьница жила с мамой и отчимом, в семье был еще один ребенок 2015 года рождения. В департаменте отметили, что "в школе № 112 каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", тем самым косвенно подтвердив информацию, что ученица было новенькой.

Тело девушки обнаружили другие ученики. Официально следствие пока не сообщает версии о причинах смерти десятиклассницы. Вероятнее всего, она погибла в период между 9.00 и 9.20 утра в здании школы. Примерно в это время информация о трагедии поступила как в правоохранительные органы, так и в мэрию Новосибирска. В мэрии организована специальная комиссия по оценке ситуации, которую возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.