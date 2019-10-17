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17.10.2019 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Министерство образования Новосибирской области проанализирует всю информацию относительно трагедии, произошедшей в одной из школ столицы региона. Утром там было обнаружено тело ученицы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Новосибирский омбудсмен взяла под контроль дело о гибели школьницы

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, специалисты минобра установят контакт со всеми муниципалитетами региона, чтобы обратить их внимание на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетними. Отдельно будет изучена воспитательная работа в школе, где произошла трагедия.

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры, сообщили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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