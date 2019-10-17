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Проект: В регионах

Второй Сибирский медиафорум откроется фотовыставкой "Первозданная Россия"

Одним из ключевых событий II Сибирского медиафорума, который состоится 28 октября 2019 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр", станет открытие уникальной фотовыставки "Первозданная Россия". Организатором фотовыставки выступает Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Зрители смогут увидеть фотоистории о природе России - пейзажи и зарисовки из жизни животного мира. В экспозиции представлены лучшие работы многочисленных авторов, выполненные на всей территории страны.

Фотовыставка является частью Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", который проводится для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия страны, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде. Федеральный культурно-просветительский и экологический проект реализуется с 2014 года под эгидой Совета Федерации РФ и Русского географического общества.

В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, АО "СУЭК" выступило с инициативой сделать доступным уникальные фотоработы русской природы, представленные в рамках форума "Первозданная Россия", как можно большему числу жителей страны. За это время фотоработы фестиваля побывали в восьми шахтерских регионах страны - от Кузбасса до Приморья, где её посетителями стали более полумиллиона человек.

Отметим, что в рамках Сибирского медиафорума состоится награждение победителей Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь.ПРО". Одну из номинаций -"ПРО КСО и благотворительность" - учредил партнёр конкурса АО "СУЭК-Кузбасс". В этой категории оценивались материалы, посвященные корпоративной социальной ответственности, государственно - частному партнерству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири.

По традиции, лучших журналистов Сибири ждет пресс-тур, в ходе которого лидеры проекта ознакомятся с рядом современных производств Красноярского края. В число планируемых к посещению объектов входят и предприятия  АО "СУЭК-Красноярск".

С программой работы II Сибирского медиафорума можно познакомиться на официальном сайте http://сибмедиафорум.рф/.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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