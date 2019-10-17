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17.10.2019 21:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Международная неделя консерваторий" пройдет в Санкт-Петербурге

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Фестиваль "Международная неделя консерваторий", Санкт-Петербург, 19 октября - 2 ноября
Кантату "Призраки" Станислава Монюшко музыканты исполнят под руководством ректора Петербургской консерватории Алексея Васильева. Фото: Санкт-Петербургская консерватория им.Римского-Корсакова Кантату "Призраки" Станислава Монюшко музыканты исполнят под руководством ректора Петербургской консерватории Алексея Васильева. Фото: Санкт-Петербургская консерватория им.Римского-Корсакова
Кантату "Призраки" Станислава Монюшко музыканты исполнят под руководством ректора Петербургской консерватории Алексея Васильева. Фото: Санкт-Петербургская консерватория им.Римского-Корсакова

В этом году музыкальный марафон откроется в девятнадцатый раз и охватит сразу 12 площадок Северной столицы. В концерте-открытии, который состоится в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, примут участие три оркестра и два хоровых коллектива, представляющие пять высших школ: Санкт-Петербургскую и Московскую консерватории, Академии музыки Латвии, Литвы и Эстонии, а также гостей фестиваля из Великобритании.

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Концерт откроет сочинение выдающегося британского романтика сэра Эдуарда Элгара, которое прозвучит в исполнении его соотечественников - Оркестра Shadwell Оpera, за дирижерским пультом - Финнеган Дауни Дир. Оркестр Accademia Baltica, в котором играют молодые музыканты Латвии, Литвы и Эстонии, представит творчество современных композиторов Балтии - Петериса Плакидиса и Эркки-Свен Тюйра, дирижер - Гунтис Кузма.

Второе отделение концерта посвящено прославленному профессору Санкт-Петербургской консерватории композитору Римскому-Корсакову, чей 175-летний юбилей отмечается в этом году. В качестве приношения великому соотечественнику хоровые коллективы Московской и Петербургской консерваторий, а также Симфонический оркестр Петербургской консерватории исполнят сцену "Адское коло" из редко звучащей оперы-балета "Млада" и оркестровый хит мастера "Испанское каприччио".

Впервые в рамках "Международной недели консерваторий" концерт пройдет и в Исаакиевском соборе. В исполнении Камерного хора Московской консерватории (художественный руководитель и дирижер Александр Соловьев) и Концертного хора Санкт-Петербургского института культуры под управлением Сергея Екимова под сводами величественного храма будут исполнены сочинения, вошедшие в антологию русской духовной музыки, охватывающую четыре столетия.

- Наш фестиваль, как всегда многовекторный, адресован самому широкому кругу публики: профессионалам, студентам, поклонникам академических сочинений, любителям джазовой и этнической музыки, - говорит его директор Лидия Волчек.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
"Вивальди-оркестр" проедет по России

Одно из центральных событий 20 октября - российская премьера детской оперы британца Оливера Нассена "Там, где живут чудовища" по одноименной книге-бестселлеру Мориса Сендака. Продолжат программу, посвященную Году театра, "Сказки матушки гусыни" Равеля, которым будут предшествовать фрагменты французских сказок в исполнении юной чтицы Марии Каспаровой. Публику ждет еще одна премьера - в Эрмитажном театре 23 октября. Кантату "Призраки" Станислава Монюшко на стихи Адама Мицкевича исполнят солисты Национальной оперы Варшавы, Хор и Оркестр Санкт-Петербургской консерватории, за дирижерским пультом - ректор, заслуженный артист России Алексей Васильев.

В завершение фестиваля - мировая премьера "Симфонического распева" Сергея Слонимского в исполнении Оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Юрия Симонова.

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