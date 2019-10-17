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17.10.2019 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Моряки "Маршала Устинова" обнаружили в море байдарку с документами

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов", который находится в дальнем походе, обнаружил в Средиземном море пустую байдарку и документы. Все это моряки передали властям во время посещения Кипра.

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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, моряки обнаружили и подняли на борт найденное плавательное средство во время перехода в восточной части Средиземного моря. Было это 12 октября. Людей поблизости не было, а в самой байдарке нашли вещи и документы двух граждан Израиля - 1959 и 1964 годов рождения.

Все это, согласно нормам Международного права, военные моряки описали и сфотографировали, а также зафиксировали в вахтенном журнале корабля. А в кипрском порту Лимасол экипаж передал находку уполномоченным органам.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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