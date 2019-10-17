"Сегодня должны быть отправлены", - заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что 14 октября трех сотрудников американской дипмиссии сняли с поезда. Состав двигался по маршруту "Ненокса - Северодвинск". Американцев обнаружили во время проверки документов. Не исключено, что дипломаты США пытались проникнуть на режимную территорию.

Среди нарушителей оказались военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони, а также военный атташе при посольстве полковник Д.С. Данн. По некоторым сведениям, в пути они неоднократно меняли маршрут.

Посольство США в Москве настаивает, что заранее уведомило российских партнеров о служебной командировке своих сотрудников. Позже выяснилось, что американцы действительно предупреждали о поездке своих дипломатов, однако не в Северодвинск, а в Архангельск.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом в МИД РФ добавили, что американская сторона предупреждала о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. В ведомстве в шутку предположили, что американцы "заблудились". "Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", - резюмировали на Смоленской площади.