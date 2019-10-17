Представительские автомобили в России за год стали доступнее

Эксперты проанализировали рынок представительских машин с пробегом и выяснили, что в среднем по России такой автомобиль можно приобрести за 722 000 рублей. Это на 16% меньше, чем в прошлом году.

Как говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении "РГ", лидером по продажам в третьем квартале 2019 года стал Mercedes-Benz S-Class.

За год средняя цена данного автомобиля снизилась почти на четверть до 670 000 рублей. Также стали доступнее модели, занимающие второе и третье места в рейтинге по продажам: BMW 7 серии (-17%, до средней цены 630 000 рублей) и Audi A8 (-11%, до средней цены 601 000 рублей). Кроме того, подешевел Nissan Fuga (на 4%, до 374 000 рублей). Средняя цена на Hyundai Equus не изменилась за год.

Остальные модели в десятке самых продаваемых подорожали, наиболее заметно Kia Opirus - на 23%. Kia Quoris и Nissan Fuga - новички рейтинга-2019. Из списка лидеров продаж с прошлого года выбыли Lincoln Town Car и Volkswagen Phaeton.

Kia Quoris также является самым дорогим автомобилем в рейтинге: его средняя цена составила около 1,2 млн рублей. Jaguar XJ с пробегом в среднем продается за 1 млн рублей. Остальные наиболее продаваемые модели стоят меньше этой суммы.

Больше всего представительских авто продают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, во всех этих городах средние цены на них снизились: в Москве на 5%, в Санкт-Петербурге на 20%, а в Краснодаре на целых 36%.

Самые доступные по цене представительские авто - в Красноярске (в среднем 288 000 рублей), Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие - в Ижевске (в среднем 1,4 млн рублей), Самаре (1,3 млн рублей) и Казани (1,1 млн рублей). В среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 000 рублей, это на 16% меньше, чем в прошлом году.

Цены на такие модели снизились в большинстве (13 из 21) крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования. Самое большое падение средней цены - в Иркутске, на 75%, а самый большой рост - в Омске, на 72%.