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17.10.2019 09:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов оценил законопроект о регулировании в виноделии

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал очень важным для республики внесенный в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

- Действующий федеральный закон рассматривает вино как обычную алкогольную продукцию, грубо говоря, смешивает водку с вином, - пояснил Аксенов на своей странице в Facebook. - После воссоединения Крыма с Россией наши виноградари и виноделы не раз поднимали вопрос о принятии нового закона. Он должен регламентировать весь процесс производства вина от лозы до бокала, способствовать развитию производства отечественных вин, изготовленных из винограда, выращенного в России, в том числе в Крыму.

Фото: iStock
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По словам главы республики, виноградарство и виноделие - ведущая отрасль агропромышленного комплекса полуострова, а сами крымские вина - всемирно известный и признанный бренд.

- В советские годы площади крымских виноградников достигали ста тысяч гектаров и более, - напомнил он. - Наши производители собирали и перерабатывали сотни тысяч тонн винограда в год. И сегодня в отрасли, которая вносит существенный вклад в пополнение бюджета, трудятся около 60 процентов всех работников АПК республики.

Аксенов выразил уверенность в том, что принятие нового закона "укрепит позиции отечественных производителей, придаст новый импульс развитию виноградарства и виноделия".

Как сообщалось, законопроект разработала группа депутатов под руководством экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко в тесном контакте с виноделами. Документ содержит 80 дефиниций, "которые отвечают на все вопросы в тех терминах, которые используются в современном виноделии". Закон определяет, какие земли пригодны для виноградарства, вводит реестр таких земель, описывает типы вин, фиксирует направления государственной политики в сфере виноделия.

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