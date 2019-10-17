Главу администрации Новочеркасска арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, сообщает "Интерфакс".

Сити-менеджера подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Фигурирует сумма в 2,6 миллиона рублей.

Игорь Зюзин возглавил администрацию в декабре 2017 года. С ним подписали контракт на срок полномочий гордумы Новочеркасска шестого созыва.

Зюзин родился 24 марта 1965 года в городе Шахты, имеет два высших образования по специальностям "Механизация сельского хозяйства" и "Юриспруденция". Стаж работы в муниципальных органах превышает 20 лет. До вступления в последнюю должность в течение четырех лет возглавлял город Зверево в той же Ростовской области.