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17.10.2019 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после гибели рабочих закрыли цех сахарного завода

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В кубанском городе Кореновске по решению суда был закрыт один из производственных участков сахарного завода, где погибли два сотрудника фирмы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
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По информации ведомства, на предприятии провели внеплановую проверку причин произошедшей трагедии. Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выявили многократные превышения допустимых норм содержания токсинов в помещениях вакуумно-конденсационного участка сахарного завода. Такие условия, как было установлено, представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

"В связи с этим, суд признал юридическое лицо - АО "Кореновсксахар" - виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и вынес решение о приостановлении деятельности опасного объекта сроком на 90 суток. Решение выдано к немедленному исполнению", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте УФССП региона.

Сейчас на заводе опечатаны двери, ведущие в этот цех, а также закрыты вентили газопровода с ядовитым веществом.

Как уже сообщалось, днем 6 октября на сахарном заводе после выхода на смену рабочие потеряли сознание, двое из них скончались на месте, а еще одного в тяжелом состоянии госпитализировали в Краснодарскую краевую клиническую больницу. По предварительной версии, они отравились аммиаком. Точные причины смерти будут известны после судебно-медицинской экспертизы и лабораторных анализов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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