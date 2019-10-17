Роскачество выявило массовые нарушения в дизельном топливе на АЗС

Роскачество совместно с Росстандартом исследовали дизельное топливо.

Образцы взяли на 71 АЗС в Свердловской области.

Итоги не очень радостные: на 26 автозаправках в дизельном топливе нашли нарушения по физико-химическим показателям. При этом в 16 образцах найдены несоответствия сразу по несколько показателям.

В дизеле на 17 заправках специалисты обнаружили несоответствия требованиям законодательства по содержанию массовой доли серы. В восьми образцах этот показатель превышал установленную норму более чем в 50 раз (выше 500 мг/кг).

Кроме того, в топливе на 10 АЗС специалисты увидели расхождения по фракционному составу.

Несоответствия по температуре вспышки в закрытом тигле найдены на 18 автозаправках. Расхождения с требованиями безопасности по части цетанового числа - на трех АЗС, цетанового индекса - на одной и по окислительной стабильности - на двух.

И это еще не все. Нарушения дали о себе знать еще до начала тестирования топлива. Так, на десяти заправках данные, указанные в паспорте качества топлива и кассовом чеке, не совпадали, а это - нарушение финансовой дисциплины. Еще на 19 заправках предъявленные паспорта оказались просроченными.

В Роскачестве отмечают, нарушения были выявлены только на несетевых АЗС. И цена топлива никак не отражалась на его качестве. Не соответствовал требованиям как "дешевый" " дизель" за 39,9 рубля за литр, так и "дорогой"- за 44 рубля.

Подробности об исследовании можно прочитать на сайте Роскачества.