В Челябинске завели дело об опасной перевозке детей из Крыма

Инцидент с челябинскими детьми, спавшими по дороге из Крыма на полу микроавтобуса, получил ожидаемое продолжение. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, в августе на автодороге вблизи Саратова сотрудниками ГИБДД был остановлен микроавтобус, перевозивший группу детей с летнего отдыха из Крыма в Челябинск, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При этом, в нарушение установленных требований, транспортное средство не было оборудовано ремнями безопасности и тахографом, контролирующим режимы движения.

Как уже сообщала "РГ", после остановки дети более суток провели в санатории на территории Саратовской области. После чего их доставили домой на специально отправленном за ними комфортабельном автобусе.

Расследованием инцидента занимались правоохранительные органы сразу двух областей. Если вина перевозчика будет доказана в суде, ему грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.