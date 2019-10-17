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17.10.2019 08:01
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Совете Федерации не поддержали предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе". Об этом пишут в четверг "Известия".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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В Совфеде считают, что введение "углеродного сбора" - нового платежа для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов, - может негативно повлиять на динамику роста экономики.

По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

Летом глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снизить выбросы углекислого газа.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минэкономразвития Регулирование тарифов в ЖКХ
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