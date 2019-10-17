РПЦ разорвет общение с теми епископами Элладской церкви, которые признают ПЦУ

Священный Синод РПЦ, недавно закончивший заседание, которое патриарх Кирилл назвал "внеочередным и чрезвычайным", принял заявление, в котором предупредил Элладскую церковь о возможном разрыве отношений с теми греческими иерархами, кто по факту вдруг решит признать украинских раскольников.

Синод, внимательно рассмотрев все обстоятельства, выяснил, что решение Элладской церкви о признании прав Константинопольского патриарха легитимизировать украинский раскол было слишком поспешно представлено СМИ как окончательное и бесповоротное. Между тем реальная позиция Элладской церкви, похоже, таковой не является. Вышедший к журналистам после Синода на брифинг глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что решение собора Элладской церкви было принято без голосования епископов, а часть епископов прямо заявили свое несогласие с принятым решением, предлагая всевозможные альтернативы.

Таким образом - по факту - украинский раскол пока Греческой церковью не признан. Это произойдет, если украинским раскольникам будут посланы приветственные грамоты и глава раскола начнет поминаться на литургии главой греческой церкви. Пока этого не произошло, в Русской церкви надеются на сохранение братской любви и уважения между нашими церквами. Но если вдруг это случится и епископы Элладской церкви по факту начнут признавать украинских раскольников, то с ними будет разорвано каноническое общение, а огромное количество российских паломников и туристов, которые почти всегда в Греции посещают православные святыни, не будут благословлены на посещение тех греческих епархий, главы которых признали раскольников.

Специально для "РГ"

Владимир Легойда - об ожидаемом развитии событий:

- Я очень надеюсь на то, что заявление Синода - очень взвешенное и спокойное - будет услышано нашими греческими братьями и что за размышлениями и теоретическими предположениями, высказанными Элладской церковью, не последует никаких практических шагов - ни признания раскольников, ни поминовения глав раскола главой Элладской церкви. Мы на это очень рассчитываем.