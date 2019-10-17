РПЦ разорвет общение с теми епископами Элладской церкви, которые признают ПЦУ

Новости

В русском музее после реставрации показали "Святую Русь" Нестерова 17:08
Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания 17:00
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Глава ФСБ пояснил претензии к месенджерам 16:53
В США сатанистам разрешили собираться в элитной военной академии 16:49
Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки 16:36
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 16:33
На Дону украинец попытался вывезти дочь за пределы РФ 16:26
Биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси 16:25
Партия "Слуга народа" попала в коррупционный скандал 16:23
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций 16:22
В Камбодже найдена древняя статуя "идеального" существа 16:07
В Петербург зачастили лоси 16:06
Toyota представила миниатюрный электрокар 16:05
На Кубани в доме обнаружено тело 12-летней девочки 16:04
Найдена неожиданная причина землетрясений 16:02
В Покровском-Стрешневе построят новые дороги по программе реновации 15:51
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине 15:47
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад 15:47
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности 15:46
"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы 15:41
Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки 15:41
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ 15:35
Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 16:30
Рубрика: Общество

РПЦ разорвет общение с теми епископами Элладской церкви, которые признают ПЦУ

Текст: Елена Яковлева
Священный Синод РПЦ, недавно закончивший заседание, которое патриарх Кирилл назвал "внеочередным и чрезвычайным", принял заявление, в котором предупредил Элладскую церковь о возможном разрыве отношений с теми греческими иерархами, кто по факту вдруг решит признать украинских раскольников.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Синод, внимательно рассмотрев все обстоятельства, выяснил, что решение Элладской церкви о признании прав Константинопольского патриарха легитимизировать украинский раскол было слишком поспешно представлено СМИ как окончательное и бесповоротное. Между тем реальная позиция Элладской церкви, похоже, таковой не является. Вышедший к журналистам после Синода на брифинг глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что решение собора Элладской церкви было принято без голосования епископов, а часть епископов прямо заявили свое несогласие с принятым решением, предлагая всевозможные альтернативы.

Фото: Игорь Палкин / Пресс-служба Патриархии РПЦ
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ

Таким образом - по факту - украинский раскол пока Греческой церковью не признан. Это произойдет, если украинским раскольникам будут посланы приветственные грамоты и глава раскола начнет поминаться на литургии главой греческой церкви. Пока этого не произошло, в Русской церкви надеются на сохранение братской любви и уважения между нашими церквами. Но если вдруг это случится и епископы Элладской церкви по факту начнут признавать украинских раскольников, то с ними будет разорвано каноническое общение, а огромное количество российских паломников и туристов, которые почти всегда в Греции посещают православные святыни, не будут благословлены на посещение тех греческих епархий, главы которых признали раскольников.

Специально для "РГ"

Владимир Легойда - об ожидаемом развитии событий:

- Я очень надеюсь на то, что заявление Синода - очень взвешенное и спокойное - будет услышано нашими греческими братьями и что за размышлениями и теоретическими предположениями, высказанными Элладской церковью, не последует никаких практических шагов - ни признания раскольников, ни поминовения глав раскола главой Элладской церкви. Мы на это очень рассчитываем.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе