"Русский Прадо" от УАЗа: новые подробности

Фары перспективного УАЗ "Патриот" 2020 будут выполнены полностью на светодиодах, включая ближний и дальний свет. Оптика нового образца уже запатентована - документ на нее за номером RU 116819 опубликован в открытой базе Роспатента.

В фарах "Патриота" нынешнего образца используются обычные галогеновые лампы, светодиодными являются только "полоски" дневных ходовых огней в нижней части. "Глаза" модернизированной машины отличаются не только источниками света, но также конфигурацией и размерами - они уже и меньше по площади. В авторах передней оптики "Патриота 2020" значатся шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский и два других специалиста завода - Олег Королев и Михаил Вершилкин.

УАЗ "Патриот" 2020 - это проект глубокой комплексной модернизации ульяновского внедорожника. Снаружи машина получит более современное оформление передней части. Но в гораздо более серьезной степени модернизация затронет техническую сторону автомобиля.

Фото: www1.fips.ru

В апреле нынешнего года сообщалось, что для "Патриота" 2020 разрабатывают совершенно новую раму. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди.

Также автомобиль получит новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. В гамме автомобиля появится дизельная модификация - с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit.

Изменится и салон автомобиля. Новые элементы интерьера также просочились в Сеть через базу Роспатента.

Ранее глава владеющего УАЗом холдинга Sollers Вадим Швецов говорил, что в ходе модернизации 2020 года "Патриот" должен превратиться в "Русский Прадо", то есть в простой, но комфортный и надежный внедорожник, аналог TLC Prado, но по русской цене (ориентировочно - от 1,5 млн рублей).

Фото: www1.fips.ru

В модернизацию "Патриота" УАЗ вложит в общей сложности 7 млрд рублей. Частично работы по проекту финансируются из федерального бюджета.

В 2017 году ульяновцам по линии Министерства образования и науки выделили целевую субсидию конкретно под этот проект, сумма - 160 млн рублей, причем ее перечислили тремя частями: в 2017-м - 60 млн рублей, в 2018 и 2019-м - по 50 млн рублей.

При получении безвозмездной субсидии от государства УАЗ подписал контракт, согласно которому обязуется выпустить в 2020 году не менее 1750 единиц высокотехнологичной продукции, созданной при помощи этой субсидии. Иными словами, ульяновцы обязаны в следующем году собрать как минимум 1750 глубоко модернизированных Патриотов.

Фото: www1.fips.ru