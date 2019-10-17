Секреты спецназа США оказались под угрозой после вывода войск из Сирии

В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии. Это станет логичным следствием приказа Дональда Трампа о выводе американских войск, пишет Military Times со ссылкой на свои источники.

Поддерживаемые американцами сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces) в курсе многих тактических приемов, методов, процедур и технических подробностей сбора разведывательных данных спецназом США. Им также известны имена многих оперативников, работающих на данной территории.

Кроме того, американцы участвовали в создании курдского антитеррористического подразделения Yekineyen. Их обучали методам борьбы с ячейками "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка), вооружали американским оружием, обеспечивали приборами ночного видения.

В Пентагоне обеспокоены тем, что все это может быть передано в качестве знака лояльности российской стороне. Об этом изданию сообщил на условиях анонимности бывший представитель американской разведки. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация - признак отсутствия долгосрочной стратегии США на Ближнем Востоке.