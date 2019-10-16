Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории. "Я бы не выводил ту дополнительную тысячу солдат, которые сейчас отступают и по которым стреляют", - утверждает кандидат в президенты США от демократов. Он отметил, что также принял бы меры "для защиты курдов".

Байден также назвал решение Трампа позором, передает CNN. По словам политика, Вашингтон должен дать понять турецкому руководству, что ему придется заплатить за военную операцию в Сирии.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.

В этой связи министр обороны США Марк Эспер заявил, что все американские войска покинут северную часть Сирии. По его словам, вывод будет проводиться "максимально безопасно и быстро". По его словам, спецназ США оказался между двумя воюющими армиями, и это "очень ненадежная ситуация".