Сенат США утвердил нового министра ВВС

Сенат США утвердил экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За Барретт проголосовали 85 сенаторов, семеро были против, сообщает РИА Новости. Ранее кандидатуру Барретт на этот пост предложил президент США Дональд Трамп. Это произошло в мае, когда в отставку ушла экс-министр ВВС Хезер Уилсон. Барбара Барретт в прошлом работала в банковской сфере и бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии.

В США министр ВВС подчиняется главе Пентагона и является гражданским чиновником. Он отвечает за планирование и развитие военно-воздушных сил. Командование же и оперативное управление осуществляет начальник штаба ВВС (генерал).