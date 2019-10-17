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Рубрика: В мире

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии

Текст: Александр Ленин
Турецкие власти решили приостановить на 120 часов проведение военной операции в Сирии. Об этом стало известно по итогам визита вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару, передает телекомпания CNBC.
Фото: Bakr ALKASEM / AFP Фото: Bakr ALKASEM / AFP
Фото: Bakr ALKASEM / AFP

Представители Белого дома провели срочные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые, по некоторым данным, продолжались около пяти часов.

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"Великолепные новости из Турции, - написал Дональд Трамп по этому поводу в своем Twitter. - Миллионы человеческих жизней будут спасены".

По словам Пенса, американцы уже работают с курдскими отрядами в зоне безопасности на границе с Турцией и предпринимают усилия по их отводу. Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон пока не станет вводить новые санкции против Турции, а уже принятые рестрикции отменит только после полного прекращении огня в зоне операции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп написал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором в жесткой форме и без лишних сантиментов потребовал от него остановить военную операцию в Сирии, пригрозив при этом уничтожить турецкую экономику.

Фото: David B. Gleason/Wikipedia
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"Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком!" - процитировали СМИ обнародованное послание хозяина Белого дома. Некоторые журналисты написали, что Эрдоган выкинул данное письмо в урну.

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