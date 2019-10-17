Дональд Трамп отметил тысячу дней президентства фоторепортажем

Благодаря президенту Дональду Трампу мы узнаем очень много нового об американской политической и внешнеполитической культуре. Американский лидер не стесняется в выражениях ни в публичных выступлениях, ни в Twitter. Многие его высказывания с точки зрения европейской, да и российской культурной традиции находятся за гранью фола. Однако, как выяснилось, в области межгосударственных отношений Трамп остается Трампом. Когда по требованию Конгресса была обнародована стенограмма телефонных переговоров главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой глава США демонстративно играл роль "хорошего парня", уже стало понятным, что твитерный стиль общения американский лидер сохраняет и в дипломатии. Тем не менее, та беседа все же не выглядела фамильярной и скорее соответствовала связке "учитель-ученик".

Однако новая утечка из Белого дома, которую опубликовал телеканал Fox Business, вносит новый, прежде неизвестный штрих в "трамповедение". Причем, судя по источнику информации, речь идет об утечке официальной, допущенной американской администрацией, чтобы показать, как общается глава Белого дома с теми лидерами, кто не выполняет установок Вашингтона. Адресатом стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого Трамп прежде называл другом и пригласил пообщаться к себе в резиденцию. "Такой язык (как у Трампа - от Ред.) нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо", - прокомментировал обнародованное послание Эрдогану пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В самом начале текста Трамп предлагает турецкому лидеру "выработать хорошую сделку". Но тут же замечает, что "не хочет быть ответственным за уничтожение турецкой экономики". После чего обещает это сделать, напомнив дело американского пастыря Брансона, которого арестовали турецкие власти в 2018 году. Тогда в качестве ответа Вашингтон ввел санкции против турецких министров и поднял пошлины на турецкие товары. В итоге, чтобы разрядить обстановку, официальная Анкара освободила Брансона.

Обращаясь к Эрдогану , Трамп пишет, что "много трудился над тем, чтобы разрешить некоторые из его проблем" и просит его "не подводить человечество". Если же турецкий президент проявит упрямство, то, опять же цитирую Трампа: "история запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего". "Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!", - обращается к руководителю суверенного государства Трамп, дав тому понять, что строить из себя крутого парня вправе только американский лидер.

"Я позвоню тебе позже", - фамильярно завершает официальное письмо президент США и издевательски подписывает после вышеизложенного свое послание: "С уважением, Дональд Трамп".

Адресованное "Его Превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану" обращение дошло до адресата, что подтвердили в Белом доме. А Эрдоган сообщил, что это письмо от Трампа он выбросил.

Содержание письма, направленного турецкому лидеру, не случайно было обнародовано накануне встречи Трампа с руководителями Конгресса, которая была посвящена ситуации вокруг турецкой операции в Сирии. Разговор со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером шел на повышенных тонах и завершился взаимными оскорблениями с хлопаньем дверьми. А также обширным фоторепортажем, который по итогам дискуссии Трамп выложил в Twitter. Из сообщений прессы следует, что разозленный непримиримостью оппонентов Трамп назвал Пелоси "третьесортным политиком", а бывшего министра обороны США Джима Мэттиса "самым переоцененным генералом в мире".

Подписи Трампа под многочисленными фотографиями со встречи звучат не менее хлестко. "Бездействующие демократы Пелоси и Шумер выбежали из кабинета министров!", "Нервная Пелоси расстроена своим крахом" и тому подобное.

В 2018 году американское интернет-издание The Hill собрало подборку самых оскорбительных высказываний Трампа в адрес политических противников. Среди "перлов" - "слабый и лживый комок слизи" (в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми - от Ред.), "Маленький Адам Шифф является одним из самых больших лжецов" (в адрес председателя комитета по разведке Палаты представителей - от Ред.), "подлая Диана Файнштейн" (сенатор от Калифрнии - от Ред.) и "сумашедшая Максин Уотерс" (глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей - от Ред.). Добавлю, что в 2017 году в Нью-Йорке по инициативе команды сатирического шоу The Daily Show прошла выставка наиболее запоминающихся твитов Трампа. А в 2018 году экспозиция с таким же содержанием была представлена в Швеции.

Кстати и сам Трамп не прочь "потроллить" тех, кто рассчитывал поиздеваться над ним с помощью подобных выставок. "Извините, неудачники и ненавистники, но у меня один из самых высоких IQ, и вы все это знаете. Пожалуйста, не чувствуйте себя такими тупыми и неуверенными, это не ваша вина", - замечает он издевательски в адрес своих многочисленных критиков.

После чего добавляет хвастливо: "Многие говорят, что я лучший в мире писатель в рамках 140 символов. Это легко, когда приносит удовольствие".

Вот только рассчитывать на нобелевскую премию по литературе за свои твиты Трамп пока не может. Хотя, как знать, может и этот эпистолярный жанр когда-нибудь нобелевский фонд признает достойным высокой награды.

The Do Nothing Democrats, Pelosi and Schumer stormed out of the Cabinet Room! pic.twitter.com/hmP4FNhemv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2019 г.