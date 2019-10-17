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Рубрика: В мире

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне

Фото: REUTERS/Rafael Marchante Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Митинг в центре Барселоны перерос в массовые беспорядки. Радикалы занялись возведением баррикад, поджиганием мусорных контейнеров и машин. Сгорели шесть автомобилей.

Фото: AFP
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Произошли столкновения между демонстрантами и полицией, передает телеканал 24 Horas. Стражей порядка стали забрасывать банками, бутылками, камнями, "коктейлями Молотова" и другими предметами. Полиция применила дубинки, чтобы оттеснить толпу, а затем использовала перечный и слезоточивый газ.

В митинге принимали участие около 22 тысяч сторонников независимости испанской провинции. Участники акции протестуют против вердикта каталонским политикам, которые причастны к организации референдума о независимости региона. Напомним, девять человек получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Беспорядки также возникли в Жироне, Лериде, Таррагоне, Сальене и Сильсе. Один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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