Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом

Самым дорогим автомобильным брендом в 2019 году, по данным консалтингового агентства Interbrand, в очередной раз стала Toyota. Японская компания вошла в топ-10 наряду с Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola и Samsung. В первой десятке японский автопроизводитель занял 7-е место, улучшив результат прошлого года на 5%. Стоимость бренда Toyota специалисты Interbrand оценили в этом году в 56,25 млрд долларов.

На втором месте среди автомобильных марок и на 8-м месте в топ-10 находится Mercedes-Benz. Стоимость немецкого бренда достигает 50,83 млрд долларов, что на 5% больше показателя, зафиксированного в прошлому году. BMW не дошла в этом году до "десятки" лидеров и заняла 11-е место (3-е среди автомобильных марок). Баварскую марку оценили в 41,44 млрд долларов - это на 1% больше, чем годом ранее.

В пятерке самых дорогих в мире автомобильных брендов четвертое место у Honda - 24,42 млрд долларов (+3% к прошлому году), а пятое - у Ford (14,32 млрд долларов, +2%).

Примечательно, что Ferrari, которая занимает в общем рейтинге 77-ю позицию, стала в этом году лидером среди автомобильных марок по росту стоимости. С прошлого года стоимость бренда Ferrari увеличилась на 12% до 6,46 млрд долларов. Kia показала самое большое снижение стоимости среди автомобильных марок: этот показатель сократился с прошлого года на 7% и составил 6,4 млрд долларов.

Самым дорогим в мире брендом, по версии Interbrand, остается Apple. С прошлого года его стоимость выросла на 9% и составляет теперь 234,24 млрд долларов.