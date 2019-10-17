Toyota представила миниатюрный электрокар

Компания Toyota анонсировала электрический микрокар, который оказался компактнее прежнего чемпиона по маломерности, Smart fortwo Electric Drive. Новинка, которую официально представят уже через несколько дней на автосалоне в Токио, называется BEV (Battery Electric Vehicle), ее длина, ширина и высота составляют 2490 мм, 1290 мм и 1550 мм соответственно.

Японский ситикар позиционируется как экологичное транспортное средство для начинающих водителей, престарелых людей и представителей бизнес-сообщества. Запас хода составляет при этом лишь 100 км, а максимальная скорость - 60 км/ч. На подзарядку тяговой батареи от 200-вольтовой розетки отмерено пять часов.

В качестве конкурентного преимущества электрической новинки японцы называют "экстремально маленький радиус разворота", хорошую автономность, компактность (мало места на парковке), бесшумность и дружелюбность по отношению к окружающей среде.

Во внешности BEV обращают на себя внимание большая площадь остекления, зауженная диодная оптика, короткие свесы и широкие двери.

Toyota планирует поставить такую машину на конвейер уже зимой 2020 года и выпускать в двух версиях - стандартной и корпоративной, предназначенной для обслуживания менеджеров и госчиновиников. В первом случае салон рассчитан на двоих, во втором - на одного. В бизнес-варианте BEV предусмотрены также дополнительные "умные" компоновочные решения типа складного столика, расширенные возможности трансформации салона и максимальная интеграция в интернет-пространство.