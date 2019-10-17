Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Первый автомобиль Largus Karelia построят к декабрю 2019 года 15:00
Легендарный внедорожник Mitsubishi покинет Россию 14:05
Видео: загоревшаяся в США фура создала на трассе гигантскую пробку 13:00
17.10.2019 16:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила миниатюрный электрокар

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota анонсировала электрический микрокар, который оказался компактнее прежнего чемпиона по маломерности, Smart fortwo Electric Drive. Новинка, которую официально представят уже через несколько дней на автосалоне в Токио, называется BEV (Battery Electric Vehicle), ее длина, ширина и высота составляют 2490 мм, 1290 мм и 1550 мм соответственно.

Японский ситикар позиционируется как экологичное транспортное средство для начинающих водителей, престарелых людей и представителей бизнес-сообщества. Запас хода составляет при этом лишь 100 км, а максимальная скорость - 60 км/ч. На подзарядку тяговой батареи от 200-вольтовой розетки отмерено пять часов.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander

В качестве конкурентного преимущества электрической новинки японцы называют "экстремально маленький радиус разворота", хорошую автономность, компактность (мало места на парковке), бесшумность и дружелюбность по отношению к окружающей среде.

Во внешности BEV обращают на себя внимание большая площадь остекления, зауженная диодная оптика, короткие свесы и широкие двери.

Toyota планирует поставить такую машину на конвейер уже зимой 2020 года и выпускать в двух версиях - стандартной и корпоративной, предназначенной для обслуживания менеджеров и госчиновиников. В первом случае салон рассчитан на двоих, во втором - на одного. В бизнес-варианте BEV предусмотрены также дополнительные "умные" компоновочные решения типа складного столика, расширенные возможности трансформации салона и максимальная интеграция в интернет-пространство.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Китайцы запатентовали свою копию Toyota Land Cruiser 200
Легендарный внедорожник Mitsubishi покинет Россию
#Toyota