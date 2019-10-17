Трамп пообещал США Великую депрессию в случае избрания "клоуна"

Политические страсти в США накалились до предела. До выборов президента страны еще целый год, а кандидаты на пост главы государства уже вовсю поливают друг друга грязью.

Нынешний хозяин Белого дома, как известно, за словом в карман не лезет. Он назвал своих политических противников клоунами и пообещал Соединенным Штатам новую Великую депрессию, если на выборах в 2020 году победит представить Демократической партии.

"Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, 90 лет назад из-за паники на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло катастрофическое падение курса акций.

Например, промышленный индекс Dow Jones снизился сразу на 11 процентов. Это было начало Великой депрессии (продолжительный спад мировой экономики). Кризис завершился лишь в конце 30-х годов, пишет РИА Новости.