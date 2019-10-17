Трамп внес на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России. Об этом сообщает издание The Hill. В случае положительного решения он заменит Джона Хантсмана, полномочия которого закончились 3 октября.

О решении американского лидера назначить Салливана руководить дипмиссией США в Москве стало известно 11 октября. Некоторые слухи просочились в прессу еще в августе, однако не получили официального подтверждения.

Джон Салливан занял должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства в апреле 2017 года. Тогда главой госдепартамента был Рекс Тиллерсон. После отставки последнего Салливан непродолжительное время руководил госдепом. Кроме того, ранее он работал на разных должностях в Пентагоне, министерстве юстиции и финансовом ведомстве США.