В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о "возвращении Кубани"

Инициатива украинских парламентариев о "возврате Кубани и Кавказа" была с иронией воспринята в России. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек расценил это как "безнадежное" занятие. Напомним, что сегодня, 17 октября, в Верховной Раде Украины депутат Алексей Гончаренко объявил о создании нового межфракционного объединения, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

В качестве этнических территорий он указал, в том числе, Кубань и Кавказ.

"Засылать на Кубань политических эмиссаров - безнадежно", - передает RT комментарий Бальбека на эту инициативу Рады.

Он предложил украинским коллегам подумать о сотрудничестве.

"Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой, - считает Бальбек.- А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно".