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17.10.2019 19:45
Рубрика: Власть

В Госдуме выявили вмешательство в выборы со стороны ряда СМИ

Текст: Татьяна Замахина
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства РФ со стороны ряда медиаресурсов. Материалы будут направлены в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Об этом сообщил по итогам заседания комиссии ее председатель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он пояснил, что речь о следующих СМИ: "Радио Свобода", "Настоящее время", "Медуза", русская служба Би-би-си, "МБХ-медиа" и "Голос Америки".

- Сегодня представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины, - сказал парламентарий.

С согласия комиссии материалы, доказывающие нарушения, будут направлены в Роскомнадзор и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Депутаты, делая дальнейшие выводы на тему вмешательства в дела РФ, учтут данные, которые предоставили им российские СМИ. В открытой части заседания комиссия ознакомилась с информацией RT во Франции, МИА "Россия сегодня", РИА ФАН, новой медиагруппы "Патриот", а также НТВ.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ходе заседания члены комиссии убедились в том, что посольство США не случайно выложило на своем сайте маршрут и график движения участников несанкционированных акций в Москве, рассказал Пискарев. Была представлена дополнительная информация на эту тему. Кроме того, согласно данным из журналистского расследования, накануне выборов в России проводились консультации по протестным акциям "в определенных организациях".

- Приходится констатировать, что протестные акции, призывы участвовать в несогласованных митингах, конечно, срежиссированы и профинансированы из-за рубежа, - заявил Пискарев, добавив, что это депутаты дополнительно убедились в этом благодаря материалам СМИ. - И в России, оказывается, действуют центры по подготовке лидеров протестных акций - нарушителей закона, по большому счету. И за границей есть центры, которые готовят за чужие деньги вот таких "лидеров".

Эти и другие данные решено проверить. "Поскольку это журналистское расследование, они требуют дополнительной проверки путем обращения в органы, которые занимаются и обязаны по закону проводить уже другого уровня расследования",- уточнил Пискарев.

По его словам, предоставленные "материалы очень весомые и серьезные", они будут проанализированы и отправлены правоохранителям.

Комиссия, кроме того, "расширит географию" изучаемых данных о несогласованных акциях протеста и займется в том числе материалами, поступающими из регионов. "У нас есть и по Красноярску, и по Уралу материалы, еще по другим регионам", - сказал парламентарий.

Продолжит комиссия заниматься и вопросами, связанными с нарушениями законодательства РФ со стороны таких крупных гигантов как Facebook и Google. Эти площадки предоставляли пространство для политической агитации, и против них будут приняты соответствующие меры, рассчитывают депутаты.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В перспективе интернет-ресурсы, нарушившие законы РФ о выборах, могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн рублей. Комиссия ранее поручила подготовить соответствующие поправки в принятый в первом чтении законопроект о ложных новостях в соцсетях.

Напомним, что комиссия работает с августа, при этом депутаты действуют "в связке" с сенаторами, которые создали свою комиссию. Парламентарии анализируют действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве и в целом попытки вмешательства в выборы этого года.

Ранее депутаты собрали доказательства на медиакомпанию Deutsche Welle ("Немецкая волна"), сделав вывод, что она обладает всеми признаками иностранного агента. В Госдуме обратились по этому поводу в Минюст и инициировали процесс лишения аккредитации компании в РФ.

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