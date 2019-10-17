В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" достигло 77 человек

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек. Эти данные в четверг распространило общественное телевидение страны, уточнив, что больше всего жертв и пострадавших в префектурах Фукусима, Мияги и Канагава.

Еще не менее 10 местных жителей все еще числятся пропавшими без вести. Свыше 340 человек получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС. В пострадавших от стихии провинциях сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, ведутся также восстановительные работы. В них задействованы свыше 110 тысяч человек.

Напомним, "Хагибис" обрушился на Японию в минувшую субботу. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди, спровоцировав выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Правительство Японии направит 6,5 миллиона долларов из резервного фонда на ликвидацию последствий тайфуна.