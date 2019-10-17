В пятницу Барселона может оказаться парализованной

"В настоящее время минимум пять маршей идут пешком на Барселону из различных городов Каталонии, - сказал Виланова. - В каждом марше участвует минимум 8-10 тысяч человек. Ночь с 17 на 18 октября они проведут около Барселоны, чтобы днем 18 октября войти в столицу Каталонии и присоединиться к требованиям протестующих".
Таким образом, отметил Виланова, 18 октября в Барселоне соберутся несколько сотен тысяч человек, тем более что и сотни тысяч барселонцев также планируют принять участие в манифестациях.
Учитывая вспышки насилия на митингах в Барселоне в последние дни, собеседник "РГ" полагает, что в пятницу в центре города может быть "довольно жарко".
При этом Виланова отметил, что агрессивные действия против полицейских не поддерживает ни НАК, ни другие организаторы протестов, включая даже движение #tsunamidemocratic (Демократическое цунами), которое обвиняют в организации актов насилия в отношении сил правопорядка и частной собственности. В ночь с 16 на 17 октября манифестанты закидывали полицию коктейлями Молотова, кислотой, камнями, арматурой, а также, в знак презрения - туалетной бумагой. Полиция отвечала дубинками и слезоточивым газом. Манифестанты перегораживали улицы горящими мусорными баками, из-за чего пострадали несколько стоящих рядом машин. Также были попытки обстрелять пиротехническими зарядами полицейский вертолет, ведущий наблюдение с небольшой высоты.
По словам Вилановы, никто не знает, кем организованы агрессивные выходки, но большинство каталонцев не одобряют их, опасаясь, что агрессия приведет лишь к ужесточению действий полиции и даст повод Мадриду ввести в Каталонии чрезвычайное положение.