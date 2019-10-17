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17.10.2019 23:42
Рубрика: В мире

В пятницу Барселона может оказаться парализованной

Текст: Константин Волков (Барселона)
В пятницу Барселона может оказаться парализована многотысячными уличными протестами и всеобщей забастовкой, и как долго это продлится - пока неясно. Об этом "РГ" рассказал Джорди Виланова, член секретариата Национальной ассамблеи Каталонии (НАК), одного из организаторов движения за независимость Каталонии.

"В настоящее время минимум пять маршей идут пешком на Барселону из различных городов Каталонии, - сказал Виланова. - В каждом марше участвует минимум 8-10 тысяч человек. Ночь с 17 на 18 октября они проведут около Барселоны, чтобы днем 18 октября войти в столицу Каталонии и присоединиться к требованиям протестующих".
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Таким образом, отметил Виланова, 18 октября в Барселоне соберутся несколько сотен тысяч человек, тем более что и сотни тысяч барселонцев также планируют принять участие в манифестациях.

Учитывая вспышки насилия на митингах в Барселоне в последние дни, собеседник "РГ" полагает, что в пятницу в центре города может быть "довольно жарко".

Фото: AFP
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При этом Виланова отметил, что агрессивные действия против полицейских не поддерживает ни НАК, ни другие организаторы протестов, включая даже движение #tsunamidemocratic (Демократическое цунами), которое обвиняют в организации актов насилия в отношении сил правопорядка и частной собственности. В ночь с 16 на 17 октября манифестанты закидывали полицию коктейлями Молотова, кислотой, камнями, арматурой, а также, в знак презрения - туалетной бумагой. Полиция отвечала дубинками и слезоточивым газом. Манифестанты перегораживали улицы горящими мусорными баками, из-за чего пострадали несколько стоящих рядом машин. Также были попытки обстрелять пиротехническими зарядами полицейский вертолет, ведущий наблюдение с небольшой высоты.

По словам Вилановы, никто не знает, кем организованы агрессивные выходки, но большинство каталонцев не одобряют их, опасаясь, что агрессия приведет лишь к ужесточению действий полиции и даст повод Мадриду ввести в Каталонии чрезвычайное положение.

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