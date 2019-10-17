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17.10.2019 11:32
Рубрика: В мире

Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии

Текст: Константин Волков (Барселона)
Пять больших маршей движутся к Барселоне из крупных городов Каталонии, таких как Жирона, Таррагона и других. В каждом марше принимает участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Участники процессий под каталонскими флагами движутся пешком по автомагистралям, из-за чего власти вынуждены предупреждать о возможных трудностях на дорогах.

Планируется, что пришедшие примут участие в масштабной акции в Барселоне, которая намечена на пятницу. В частности, организаторы обещают всеобщую забастовку и манифестации по всему городу.

Фото: REUTERS/ALBERT GEA
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Марши организованы несколькими организациями, добивающимися признания итогов референдума о независимости Каталонии от Мадрида 2017 года и освобождения организаторов референдума. Среди этих организаций Национальная ассамблея Каталонии, "Комитеты защиты республики" и другие. Ранее "Комитеты защиты республики" уже призвали "блокировать протестами всю страну".

Между тем протесты, начавшиеся после решения верховного суда Испании присудить к большим тюремным срокам или штрафам 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума, охватывают не только Барселону, но и другие города Каталонии. Митинг под каталонскими флагами прошел накануне и в Мадриде перед зданием верховного суда.

Фото: AFP
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Мадрид тем временем перебрасывает в Барселону подкрепления, около 200 сотрудников полицейского спецназа, чтобы помочь ограничить беспорядки в городе. Минувшим вечером они вспыхнули снова, полицейских закидывали как рулонами туалетной бумаги, так и более опасными предметами - камнями, коктейлями Молотова, арматурой, кислотой. По некоторым данным, даже была попытка обстрелять кружащий над митингом в центре города полицейский вертолет пиротехническими ракетами.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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